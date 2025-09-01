Filha de Sheila Mello surge na festa de 3 anos dos sobrinhos

Logo R7.com
Filha de Sheila Mello surge com sobrinhos gêmeos!

A filha da dançarina Sheila Mello surgiu em sua skin titia babona na festa dos sobrinhos. A famosa é mãe de uma menina. Brenda, de 12 anos, por enquanto, é sua única herdeira. A garota nasceu do antigo relacionamento com o campeão olímpico Fernando Scherer. Ele ficou conhecido nas piscinas por seu apelido Xuxa.

