Filha de Tiago Leifert posa com a mãe em festa na cobertura Esposa de Tiago Leifert celebrou aniversário ao lado de sua filha. Bebê Mamãe|Do R7 28/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Tiago Leifert celebrou seu aniversário com a filha

A filha do apresentador Tiago Leifert com a jornalista e escritora Daiana Garbin, a menina Lua, quatro anos, encantou em uma raríssima aparição. A menina surgiu junto com sua mãe na festa de 43 anos dela em uma cobertura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mãe de Isabella Nardoni recria abraço com a filha e emociona

Sem Isis, ex de Wanessa Camargo surge com filhos e enteado

Simaria revela filho com brinquedo de luxo e explica mudança