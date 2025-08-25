Filha de Ticiane Pinheiro conta que vai morar fora e explica Rafa Justus, filha de Ticiane Pinheiro, revela que vai morar sozinha! Bebê Mamãe|Do R7 25/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro, revela que vai morar fora Bebê Mamãe

A primogênita da apresentadora Ticiane Pinheiro, a adolescente Rafaella Justus, revelou seus planos futuros. Ela contou que planeja deixar o país. A jovem de 16 anos nasceu do antigo relacionamento da artista com o empresário Roberto Justus. Os famosos ficaram juntos por cerca de oito anos. Mas, em 2013, decidiram seguir caminhos diferentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Adolescente fala depois de tirar a vida de menina e choca

Carol Peixinho e Thiaguinho revelam se o bebê já nasceu

Camila Queiroz e Klebber fazem chá revelação simples e lindo