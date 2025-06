Filha de Ticiane Pinheiro ganha festa na escola americana Filha de Ticiane Pinheiro e Tralli ganha festa de aniversário em sua escola americana! Bebê Mamãe|Do R7 09/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Ticiane Pinheiro e Tralli ganha linda festa de aniversário na escola Bebê Mamãe

A apresentadora Ticiane Pinheiro surgiu na escola de sua filha caçula para comemorar um dia mais do que especial. Ocorre que a garotinha fez sua festa de aniversário no colégio, nesta segunda-feira, dia 09. Manuella é fruto de seu relacionamento com o jornalista César Tralli. Os comunicadores oficializaram a união em 2017.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Juliano Cazarré faz novo quarto adaptado pra filha especial

Sandy mostra o filho em foto rara e fala do atual namorado

Luciano conhece filha de Zezé 5 meses após nascer! Veja: