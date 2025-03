Filha de Ticiane Pinheiro posa na escola, após cair 1º dente Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli perde 1º dente, na escola! Bebê Mamãe|Do R7 24/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h06 ) twitter

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli perde 1º dente, na escola

A apresentadora Ticiane Pinheiro exibiu um importante (e aguardado) momento na vida de sua filha mais nova e encantou. Ela é mãe orgulhosa de duas meninas. Sua primogênita é fruto do antigo casamento com o empresário e apresentador Roberto Justus. Eles ficaram juntos até 2013, quando decidiram se separar. Da união, tiveram Rafaella Justus. A adolescente está com 15 anos.

