Filha gêmea de Gugu faz anúncio após casamento e surpreende Filha gêmea de Gugu faz revelação. após casamento! Bebê Mamãe|Do R7 26/05/2025 - 22h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 22h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha gêmea de Gugu faz anúncio. após casamento Bebê Mamãe

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato surpreendeu ao anunciar que vai se casar de novo. A notícia pegou os internautas de surpresa, uma vez que a moça é casada! O apresentador que partiu em 2019 deixou três filhos. Estes são frutos de seu relacionamento de longas décadas com a médica Rose Miriam Di Matteo. Do trio, João Augusto é o mais velho e tem 23 anos. Enquanto as gêmeas, Marina e Sofia Liberato completaram 21 anos de vida.

Para saber mais sobre essa surpreendente história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rafaella Santos revela se está grávida após procedimento

Sabrina Petraglia posa com os 3 filhos em arraial em Dubai

Fernanda Lima e Hilbert posam com a caçula tocando em banda