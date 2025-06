Filha gêmea de Gugu Liberato posa com irmãos e fala do pai Marina, filha de Gugu, posa com irmãos em rara aparição e fala! Bebê Mamãe|Do R7 16/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h17 ) twitter

Marina, filha de Gugu, posa com irmãos em rara aparição e faz homenagem Bebê Mamãe

A filha do apresentador Gugu Liberato mostrou uma rara foto com os irmãos e se declarou ao pai. A jovem Marina Liberato é uma das herdeiras do comunicador. Ela é fruto do relacionamento dele com a médica Rose Miriam Di Matteo. O ex-casal ficou junto por longas décadas. Da união, tiveram três filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre a emocionante declaração de Marina no Dia dos Pais!

