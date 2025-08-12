Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filha gêmea de Gugu posa com o namorado e toma decisão

Gêmea de Gugu celebra aniversário de namoro e fala!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Gêmea de Gugu celebra aniversário de namoro e fala Bebê Mamãe

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato mostrou um ensaio de fotos com o namorado e se declarou. O saudoso apresentador foi pai de três herdeiros, fruto do relacionamento com a médica Rose Miriam Di Matteo. Eles ficaram juntos por quase 20 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.