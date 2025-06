Filha sobrevive ao balão, mas perde o pai e a mãe e desabafa Filha comoveu ao falar após perder os pais em queda do balão. Bebê Mamãe|Do R7 23/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 23/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha falou após perder sues pais em queda de balão Bebê Mamãe

A filha que estava no balão com o seu pai e sua mãe desabafou pela primeira vez. A jovem Luana Rocha de Joinville estava no balão em Praia Grande, Santa Catarina, com seus pais Janaina Moreira Soares da Rocha, 46 anos, e Everaldo da Rocha, 53 anos. Ela conseguiu sobreviver, mas os seus pais não.

Para saber mais sobre essa emocionante história e o desabafo de Luana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viih posa com Eliezer e filhos e revela resultado após plásticas

Hulk celebra 1 ano de sua bebê com ensaio e se declara

Leandra Leal posa em rara foto com seus filhos é encanta