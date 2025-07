Filhas de Glória Maria posam no Uruguai em viagem com o pai Filhas de Glória Maria viajam com o pai para o Uruguai! Bebê Mamãe|Do R7 09/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h58 ) twitter

As filhas de Glória Maria surgiram no Uruguai Bebê Mamãe

As filhas da jornalista Glória Maria posaram em uma nova viagem com o pai. As irmãs têm idades bem próximas. Maria é a primogênita e está com 17 ano, a caçula Laura fez 16 anos de idade. Ambas foram adotadas pela saudosa comunicadora e são irmãs biológicas.

