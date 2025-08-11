Filhas de Glória Maria se declaram ao pai e encantam
Filhas de Glória Maria fazem homenagem ao pai.
As filhas da jornalista Glória Maria emocionaram ao fazer uma linda homenagem ao pai. As irmãs têm idades bem próximas. Maria é a primogênita e está com 17 ano, a caçula Laura fez 16 anos de idade. Ambas foram adotadas pela saudosa comunicadora e são irmãs biológicas.
