Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Filhas de Glória Maria se declaram ao pai e encantam

Filhas de Glória Maria fazem homenagem ao pai.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filhas de Glória Maria se declaram para o pai e encantaram Bebê Mamãe

As filhas da jornalista Glória Maria emocionaram ao fazer uma linda homenagem ao pai. As irmãs têm idades bem próximas. Maria é a primogênita e está com 17 ano, a caçula Laura fez 16 anos de idade. Ambas foram adotadas pela saudosa comunicadora e são irmãs biológicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.