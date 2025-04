Filhas de Kaká surgem trabalhando como modelos Carol surge com suas filhas com Kaká em trabalho de modelo! Bebê Mamãe|Do R7 08/04/2025 - 22h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol surge com suas filhas com Kaká em trabalho de modelo

As filhas mais novas do ex-jogador Kaká surgiram em um dia de modelo e encantaram. O atleta é pai orgulhoso de quatro herdeiros, sendo um menino e três meninas. Os irmãos nasceram de dois diferentes relacionamentos do famoso e convivem com bastante frequência, apesar de morarem em casas diferentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa encantadora sessão de fotos!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Familiares de Vitória fazem revelação sobre suspeito e falam

Filho de Pyong Lee surge com a madrasta pela 1ª vez

Davi Brito revela que será pai e fala onde está mãe do bebê