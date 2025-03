Filhas de Pedro Bial posam participando de exposição de arte Filhas de Pedro Bial surgem participando de exposição de arte e impressionam! Bebê Mamãe|Do R7 24/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h06 ) twitter

Filhas de Pedro Bial surgem participando de exposição de arte

A jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, mostrou as filhas se divertindo em um passeio cultural. Eles são pais de duas meninas. Os comunicadores subiram ao altar em 2015. Na ocasião, eles celebraram o enlace em uma cerimônia intimista feita em uma pousada que pertence a família da noiva, localizada na região serrana do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre o passeio cultural das filhas de Pedro Bial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

