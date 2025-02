Filho de Cristiano Araújo posa com roupa do pai na sua festa Filho de Cristiano Araújo emociona ao posar com a roupa do pai na sua festa de aniversário. Bebê Mamãe|Do R7 29/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 29/01/2025 - 23h46 ) twitter

Filho de Cristino Araújo surpreende ao surgir usando roupa do pai na sua festa de 12 anos

O filho caçula do cantor Cristiano Araújo, emocionou ao surgir na sua festa de aniversário com a roupa do pai. O menino Bernardo celebrou seus 12 anos, e ganhou uma linda festa para comemorar mais um ano de vida.

