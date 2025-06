Filho de Felipe Araújo posa com o padrastro em rara aparição Filho de Felipe Araújo surge com o padrasto e a mãe, em viagem para São Paulo! Bebê Mamãe|Do R7 05/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h56 ) twitter

Filho de Felipe Araújo surge com o padrasto e a mãe Bebê Mamãe

O filho do cantor Felipe Araújo fez uma rara aparição junto com o padrasto e surpreendeu. O artista é pai orgulhoso de um garotinho. Miguel está com seis anos de idade. Ele é fruto de um breve relacionamento do famoso com a psicóloga Caroline Marchezi. Os dois nunca namoraram oficialmente e terminaram qualquer tipo de envolvimento quando ela ainda estava grávida.

Para saber mais sobre essa emocionante história e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

