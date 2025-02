Filho de Felipe Araújo posa em viagem com madrasta, nos EUA Felipe Araújo mostra o filho viajando com a madrasta e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 21/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 21/02/2025 - 21h06 ) twitter

Felipe Araújo mostra o filho viajando com a madrasta e encanta

O filho do cantor Felipe Araújo encantou ao posar com a madrasta em uma viagem internacional. O artista é pai orgulhoso de um garotinho. O pequeno se chama Miguel e completou seis anos de idade. Ele é fruto de um rápido relacionamento do famoso com a psicóloga Caroline Marchezi. Os dois praticamente não ficaram juntos e o namoro acabou antes mesmo de bebê nascer.

Para saber mais sobre essa viagem especial e os momentos de diversão em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

