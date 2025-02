Filho de Isis Valverde posa com padrasto e filhos de Wanessa Filho de Isis Valverde curte as férias com os filhos de Wanessa e seu padrasto. Bebê Mamãe|Do R7 21/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buaiz mostra férias com seus filhos e com filho de Isis Valverde

O empresário Marcus Buaiz mostrou orgulhoso sua viagem de férias com seus dois filhos e seu enteado, herdeiro de sua esposa, a atriz Isis Valverde, em um local muito especial para ele. Juntos desde 2023, o casal oficializou a união há algumas semanas, no fim do mês de dezembro do ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa linda família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Meghan Markle posa com filhos e é criticada por funcionários

Pedro Bial surge com suas filhas caçulas em praia na Bahia

Michel Teló posa com filhos em linda festa na mansão nos EUA