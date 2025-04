Filho de Isis Valverde surge com padrasto e filhos de Wanessa Filho de Isis Valverde surge com o padrasto e filhos de Wanessa Camargo em passeio de barco. Bebê Mamãe|Do R7 02/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h05 ) twitter

Marcus Buaiz surpreende ao posar com o filho de Isis Valverde e seus filho com Wanessa Camargo em passeio de barco

O empresário Marcus Buaiz, encantou ao posar com o filho de sua noiva, a atriz Isis Valverde e com seis herdeiros com a cantora Wanessa Camargo em um passeio divertindo de barco. A famosa é mãe do garotinho Rael, de seis anos, fruto de seu antigo casamento com o ex-marido André Resende.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

