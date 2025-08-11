Filho de Junior surge com o namorado de Sandy e surpreende

Logo R7.com
Os filhos do músico Junior Lima com sua esposa Monica Benini, o menino Otto de sete anos e a menina Lara de três anos e 10 meses, surgiram pela primeira vez juntos do namorado de Sandy, o médico Pedro Andrade. A cantora também estava presente, assim como sua mãe, Noely Lima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante história!

