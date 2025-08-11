Filho de Junior surge com o namorado de Sandy e surpreende Filho de Junior surpreendeu ao aparecer com namorado de Sandy. Bebê Mamãe|Do R7 11/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho de Junior apareceu com namorado de Sandy Bebê Mamãe

Os filhos do músico Junior Lima com sua esposa Monica Benini, o menino Otto de sete anos e a menina Lara de três anos e 10 meses, surgiram pela primeira vez juntos do namorado de Sandy, o médico Pedro Andrade. A cantora também estava presente, assim como sua mãe, Noely Lima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Grazi mostra sua filha com o avô e faz homenagem pra Cauã Reymond

Avó fala após neta partir depois de pão de queijo na sua casa

Aline Wirley mostra homenagem dos filhos pra Igor