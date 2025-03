Filho de Luana Piovani posa com Neymar e se declara para ele Filho de Luana Piovani fez declaração para Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 11/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 11/03/2025 - 00h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho de Luana Piovani se declarou ao jogador Neymar

O filho primogênito da atriz Luana Piovani com o seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby, o menino Dom de 12 anos revelou uma foto sua junto com o jogador Neymar Jr. E ao mostrar a foto, o menino ainda se declarou para o jogador. A foto e declaração do menino vieram poucos dias após Luana ter criticado o jogador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

José Loreto exibe filha com Aline e Igor Rickli no teatro

Léo Santana mostra a filha cozinhando e dá recado pra Ivete

Ticiane Pinheiro reage e fala após desabafo de Rafa Justus