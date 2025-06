Filho de Lucas Lucco surge de caipirinha na festa da escola Filho de Lucas Lucco faz apresentação em festa junina na escola e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 16/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 16/06/2025 - 00h35 ) twitter

Filho de Lucas Lucco surge de caipira em apresentação na festa junina de sua escola e encanta Bebê Mamãe

O filho do cantor Lucas Lucco surgiu em um momento super fofo em uma apresentação que fez na festa junina da escola. O artista é pai orgulhoso do pequeno Luca, de três aninhos de vida. O herdeiro do famoso é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Lorena Carvalho. Os dois se separam de forma inesperada em 2022. O término aconteceu exatamente um dia antes do primeiro aninho do filho deles.

Para saber mais sobre essa fofura e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

