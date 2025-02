Filho de Marília Mendonça surge com pai e madrasta fala dele Filho de Marília Mendonça surgiu com o pai e a madrasta falou sobre ele. Bebê Mamãe|Do R7 16/02/2025 - 18h25 (Atualizado em 16/02/2025 - 18h25 ) twitter

Filho de Marília Mendonça surgiu com o pai

O filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, o pequeno Léo, cinco anos, surgiu junto com o pai no condomínio luxuoso deles. E a madrasta do menino, a influenciadora Gabriella Versiani, refletiu sobre o seu papel na vida do menino.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa linda relação familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

