Filho de Murilo Huff e Marília faz aula de música e impressiona

Murilo Huff mostra seu filho com a saudosa Marília Mendonça na aula de música e impressiona

O cantor sertanejo Murilo Huff impressionou ao mostrar que o talento do seu filho com a saudosa cantora Marília Mendonça vem de berço. O artista exibiu Léo na aula de bateria e desenvoltura do menino chamou a atenção. Os dois foram namorados e juntos são papais orgulhosos do pequeno Léo, de cinco anos de vida.

