Filho de Sthefany Brito surge cuidando da comida do irmão caçula Filho Sthefany Brito encanta ao surgir dando comida para o seu irmão caçula. Bebê Mamãe|Do R7 23/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h35 ) twitter

Sthefany Brito exibe seu filho mais velho dando comida para o caçula e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar um momento fofo de seu filho mais velh dando comida para o irmão caçula. A famosa é mãe de dois herdeiros. Ambos são frutos de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem é casada. O primogênito está com Enrico está quatro anos, enquanto o caçulinha Vincenzo completou oito meses de vida.

