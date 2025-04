Filho de Viviane Araújo surge trocando de corda na Capoeira Viviane Araújo encantou ao mostrar com seu bebê trocando a corda na capoeira. Bebê Mamãe|Do R7 13/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 13/04/2025 - 21h26 ) twitter

Viviane Araújo encanta ao exibir seu bebê trocando de corda na capoeira

A atriz Viviane Araújo encantou ao mostrar seu filho trocando de corda na capoeira. A famosa é mãe do pequeno Joaquim, de dois aninhos de vida. O garotinho é fruto de seu casamento com o empresário Guilherme Militão. A artista sempre teve o desejo de ser mãe. Por isso, para aumentar a família a famosa recorreu ao processo de fertilização in vitro (FIV).

