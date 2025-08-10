Filho de Wanessa Camargo posa com a tia nos braços e impressiona Filho de Wanessa Camargo posa com sua tia bebê e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 00h37 ) twitter

Filho de Wanessa Camargo posa com a tia bebê no colo e encanta Bebê Mamãe

O filho da cantora Wanessa Camargo encantou ao surgir grudadinho com a sua tia bebê nos braços. A artista foi casada com o empresário Marcus Buaiz por longos anos. A união durou quase duas décadas até que em 2022 eles anunciaram a separação. O término pegou a todos de surpresa

