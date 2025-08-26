Logo R7.com
Filhos de Gugu Liberato comemoram os 96 anos da avó paterna

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Os filhos do apresentador Gugu Liberato festejaram uma data muito especial para todos eles. O artista partiu em 2019 e deixou três herdeiros, frutos do relacionamento com a médica Rose Miriam Di Matteo. Eles ficaram juntos por quase 20 anos.

