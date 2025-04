Filhos de Marília Mendonça e tio posam juntos na Páscoa Filhos de Marília Mendonça e do tio passam Páscoa juntos e emocionam! Bebê Mamãe|Do R7 20/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 23h25 ) twitter

Filhos de Marília Mendonça e do tio passam Páscoa juntos e emocionam

O filho da cantora Marília Mendonça surgiu se divertindo em uma festa com a família e emocionou. Isto porque o garoto esteve com a filha do tio da artista. Abicelí Silveira Dias Filho era tio e assessor pessoal da sertaneja. Infelizmente, ele estava no avião junto com ela. Ambos partiram junto com os outros tripulantes em novembro de 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre essa emocionante celebração de Páscoa!

