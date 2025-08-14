Logo R7.com
Filhos de Paulo Gustavo comemoram os 6 anos com linda festa

O viúvo do humorista Paulo Gustavo encantou ao mostrar a linda festa que fez para os filhos. O artista foi casado com o dermatologista Thales Bretas. Eles oficializaram a união em setembro de 2014. O casamento foi comemorado com um festão no Parque Lage, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois permaneceram juntos até a precoce partida do ator.

Para mais detalhes sobre essa linda comemoração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

