Filhos de Paulo Gustavo passeiam em museu a céu aberto Filhos de Paulo Gustavo surgem em gigantesco museu a céu aberto! Bebê Mamãe|Do R7 30/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filhos de Paulo Gustavo surgem em gigantesco museu a céu aberto Bebê Mamãe

Os filhos do ator Paulo Gustavo posaram com o pai em um passeio cultural bem diferente. O humorista que partiu em 2021 deixou dois herdeiros, frutos de seu relacionamento com o dermatologista Thales Bretas com quem ele foi casado. Eles subiram ao altar em setembro de 2014. A festa foi celebrada no Parque Lage, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse passeio incrível!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bebê é achada sozinha e horas depois descoberta choca

Fernanda Lima mostra decoração do quarto de sua filha e encanta

Mãe da menina que partiu ao comer pão de queijo na avó fala