Filhos de Paulo Gustavo surgem brincando em casa da árvore Filhos de Paulo Gustavo encantam ao surgir brincando em casa da árvore com amiguinhos. Bebê Mamãe|Do R7 16/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h57 )

Filhos de Paulo Gustavo encantam ao surgirem brincando em casa da árvore e surpreendem Bebê Mamãe

Os filhos do saudoso ator Paulo Gustavo com o dermatologista Thales Bretas, encantaram ao surgir se divertindo com amiguinhos em uma casa da árvore. O médico foi casado com o artista por cerca de sete anos. Os dois subiram ao altar em 2015. O enlace foi festejado no Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre a diversão dos pequenos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

