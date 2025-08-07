Logo R7.com
Filhos de Paulo Gustavo surgem desenhando e encantam

Bebê Mamãe|Do R7

O filho do saudoso ator Paulo Gustavo celebrou mais um ano de vida e ganhou uma linda homenagem. O humorista que partiu em 2021 e deixou dois herdeiros, frutos de seu relacionamento com o dermatologista Thales Bretas com quem ele foi casado. Eles subiram ao altar em setembro de 2014. A festa luxuosa ocorreu no Parque Lage, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Para saber mais sobre essa linda homenagem e os momentos especiais da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

