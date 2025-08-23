Logo R7.com
Filhos de Paulo Gustavo surgem em raro passeio pelo Rio de Janeiro

Filhos de Paulo Gustavo surgem em passeio pelo Rio de Janeiro.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filhos de Paulo Gustavo posam em passeio no Rio de Janeiro e impressionam Bebê Mamãe

Os filhos do saudoso humorista Paulo Gustavo surgiram em um passeio pela cidade do Rio de Janeiro. O artista foi casado com o dermatologista Thales Bretas. Eles oficializaram a união em setembro de 2014. O casamento foi comemorado com um festão no Parque Lage, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois permaneceram juntos até a precoce partida do ator.

