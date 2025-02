Fiorella Mattheis celebra os 5 meses do caçula na Europa Fiorella Mattheis celebra os 5 meses do caçula com festa nos Alpes Franceses! Bebê Mamãe|Do R7 17/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 17/01/2025 - 17h27 ) twitter

Fiorella Mattheis celebra os 5 meses do bebê com festa nos Alpes Franceses

A atriz Fiorella Mattheis celebrou mais um mês de vida de seu bebê com uma festa diferente e bem longe de casa! Isto porque a famosa está viajando com a família. O destino escolhido para o passeio foi o inverno europeu. Ela e os pequenos estão fora do país, desde o final do último ano.

