Fiorella Mattheis exibe o rosto dos dois filhos pela 1ª vez Fiorella Mattheis posa com os filhos e mostra os rostinhos deles! Bebê Mamãe|Do R7 30/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiorella Mattheis posa com os filhos e mostra os rostinhos deles Bebê Mamãe

A atriz Fiorella Mattheis posou com os filhos e mostrou o rostinho deles pela primeira vez. Ela é mãe orgulhosa de dois meninos. Os pequenos são frutos do relacionamento da artista com o empresário Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros de um conhecido grupo de comunicação.

Para saber mais sobre essa emocionante revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Graciele Lacerda posa com a bebê na 1ª aulinha de natação

Filhas caçulas de Pedro Bial posam lendo jornal juntas

Klara Castanho toma decisão anos após dar o filho a adoção