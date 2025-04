Foto de Andressa Suita gera dúvida de gravidez e avô fala Andressa Suita levantou dúvidas sobre gravidez e o seu pai falou. Bebê Mamãe|Do R7 22/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Andressa Suita gerou dúvidas sobre uma gestação

A modelo Andressa Suita gerou muitas dúvidas sobre uma nova gravidez ao posar com a sua família. E o pai da modelo, Itamar Suita, fez uma declaração que aumentou ainda mais as expectativas de uma gestação. Andressa é casada com o cantor Gusttavo Lima e juntos eles são pais de Gabriel, sete anos, e Samuel, seis anos.

Para saber mais sobre essa história e as reações dos internautas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gabi Luthai celebra 1 ano do bebê com café da manhã especial

Simaria surge cantando com Simone e a mostra sobrinha

Bia Miranda se separa grávida de 7 meses e faz desabafo