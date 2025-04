Gabi Luthai celebra 1 ano do bebê com café da manhã especial Teo Teló e Gabi Luthai fazem café da manhã especial no aniversário de 1 ano do bebê! Bebê Mamãe|Do R7 22/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 00h25 ) twitter

Teo Teló e Gabi Luthai fazem café da manhã especial no aniversário de 1 ano do bebê

A cantora e influencer Gabi Luthai e o empresário Teo Teló celebraram um dia muito especial. E a comemoração aconteceu de uma simples e linda, junto com a família! Ocorre que o bebê do casal completou seu primeiro ano de vida. Casados desde 2022, os famosos são pais de um garotinho. O pequeno Pietro ficou mais velho no último dia 19 de abril.

