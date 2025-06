Gabriela Versiani faz revelação após pedido da guarda de Léo A influenciadora Gabriela Versiani, namorada do cantor Murilo Huff, desabafou sobre a questão da guarda do menino Léo, cinco anos.... Bebê Mamãe|Do R7 24/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 00h36 ) twitter

Gabriela Gaspar falou do pedido de Murilo Huff sobre a guarda do filho Bebê Mamãe

A influenciadora Gabriela Versiani, namorada do cantor Murilo Huff, desabafou sobre a questão da guarda do menino Léo, cinco anos. A notícia de que Murilo entrou com o pedido pela guarda unilateral de seu filho com Marília Mendonça pegou todos de surpresa. E agora, Gabriela fez uma revelação sobre este assunto.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Gabriela, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

