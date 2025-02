Gabriella Gaspar atualiza sobre DNA com Neymar e exibe filha Gabriella Gaspar atualizou sobre teste de DNA da sua filha com Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 25/01/2025 - 11h47 (Atualizado em 25/01/2025 - 11h47 ) twitter

Gabriella Gaspar fez atualização sobre o teste de DNA

A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar atualizou sobre o teste de DNA de sua filha e do jogador Neymar Jr. Gabriella afirma que sua filha Jázmin Zoé, 11 anos, é filha do jogador. E ela atualizou sobre o teste de DNA com ele e se saiu o resultado.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

