Gabriella Gaspar dá recado pros pais de Neymar e surpreende Gabriella Gaspar surpreendeu com recado aos pais de Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 26/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 21h57 )

Gabriella Gaspar exibiu sua filha e os pais de Neymar Bebê Mamãe

A húngara Gabriella Gaspar surpreendeu ao mostrar sua filha Jázmin Zoé, que ela afirma ser do jogador Neymar Jr, junto com os pais dele. Gabriella fez uma montagem de Jázmin junto com Nadine Gonçalves e Neymar Pai, os pais do craque, e deu um recado para eles.

Para saber mais sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

