Gabriella Gaspar manda recado a Davi após DNA com Neymar Gabriella Gaspar mandou recado para Davi Lucca após DNA com Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 24/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 24/08/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriella Gaspar mandou recado para Davi Lucca Bebê Mamãe

A húngara Gabriella Gaspar surpreendeu ao mandar um recado para o primogênito do jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca. O garoto está completando 14 anos de idade. E Gabriella lhe mandou um recado e mostrou uma montagem de Davi ao lado de sua suposta filha com Neymar Jr.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Fabiano Menotti mostra as filhas usando roupas iguais: "que lindas"

Criança de 11 anos deu à luz em casa e avó desabafa

Junior exibe raro registro de sua caçula após diagnóstico