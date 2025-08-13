Gabriella Gaspar surpreendeu com recado para Neymar Gabriella Gaspar surpreendeu com um recado a Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 12/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h18 ) twitter

Gabriella Gaspar deu um recado a Neymar Bebê Mamãe

A húngara Gabriella Gaspar mandou um recado para o jogador Neymar Jr e o pai dele, Neymar Pai. Ela mandou este recado em meio ao teste de DNA que sua filha Jázmin Zoé, 11 anos, realizou com o jogador.

Para saber todos os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

