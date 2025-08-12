Logo R7.com
Gari é 3º filho que sua mãe perde, família faz desabafo

Gari foi o terceiro filho que sua mãe se despediu.

Bebê Mamãe|Do R7

Gari foi o terceiro filho que a mãe se despediu

O gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, foi o terceiro filho que sua mãe teve que sepultar. A senhora, inclusive, passou mal durante o velório. O gari partiu após o empresário Renê da Silva Nogueira Junior ter tirado a sua vida.

Para entender melhor essa história comovente e as repercussões que ela gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

