Gari é 3º filho que sua mãe perde, família faz desabafo
Gari foi o terceiro filho que sua mãe se despediu.
O gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, foi o terceiro filho que sua mãe teve que sepultar. A senhora, inclusive, passou mal durante o velório. O gari partiu após o empresário Renê da Silva Nogueira Junior ter tirado a sua vida.
Para entender melhor essa história comovente e as repercussões que ela gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
