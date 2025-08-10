Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Garota fala pela 1ª vez após colega acertá-la com tesoura na escola

Garota desabafou após colega acertá-la com tesoura na escola.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Garota desabafou sobre o que aconteceu Bebê Mamãe

Uma garota de 17 anos desabafou pela primeira vez após a colega de 18 anos ter lhe acertado com uma tesoura durante a aula na Escola Estadual José Chediak, em São Paulo. A adolescente também revelou como está.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.