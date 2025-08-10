Garota fala pela 1ª vez após colega acertá-la com tesoura na escola Garota desabafou após colega acertá-la com tesoura na escola. Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 20h57 ) twitter

Garota desabafou sobre o que aconteceu Bebê Mamãe

Uma garota de 17 anos desabafou pela primeira vez após a colega de 18 anos ter lhe acertado com uma tesoura durante a aula na Escola Estadual José Chediak, em São Paulo. A adolescente também revelou como está.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

