Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Garoto é achado 3 dias após sumir e seu estado vem à tona

Garoto foi achado após ter passado dias desaparecido.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Garoto foi encontrado após dias desaparecido Bebê Mamãe

Um garoto de 13 anos foi encontrado com vida após ter passado três dias desaparecido. Porém, seu estado preocupa bastante. A mãe dele desabafou sobre o que aconteceu e o que seu filho teve que enfrentar.

Para saber mais sobre essa história comovente e os desafios que a família enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.