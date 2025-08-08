Garoto é achado 3 dias após sumir e seu estado vem à tona Garoto foi achado após ter passado dias desaparecido. Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Garoto foi encontrado após dias desaparecido Bebê Mamãe

Um garoto de 13 anos foi encontrado com vida após ter passado três dias desaparecido. Porém, seu estado preocupa bastante. A mãe dele desabafou sobre o que aconteceu e o que seu filho teve que enfrentar.

Para saber mais sobre essa história comovente e os desafios que a família enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Léo Santana mostra festa de Dia dos Pais da escola de Ivete

Roberto Justus vende apê de R$95 milhões e caçula decide

Grávida, Camila Queiroz posa no mar aberto no Mediterrâneo