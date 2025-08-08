Garoto é achado 3 dias após sumir e seu estado vem à tona
Garoto foi achado após ter passado dias desaparecido.
Um garoto de 13 anos foi encontrado com vida após ter passado três dias desaparecido. Porém, seu estado preocupa bastante. A mãe dele desabafou sobre o que aconteceu e o que seu filho teve que enfrentar.
Um garoto de 13 anos foi encontrado com vida após ter passado três dias desaparecido. Porém, seu estado preocupa bastante. A mãe dele desabafou sobre o que aconteceu e o que seu filho teve que enfrentar.
Para saber mais sobre essa história comovente e os desafios que a família enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa história comovente e os desafios que a família enfrenta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: