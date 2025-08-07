Gêmea de 4 anos partiu após móvel da escola cair nela
Gêmea de apenas 4 anos partiu após móvel da escola cair sobre ela.
A menina gêmea de apenas quatro anos, Alice Brasil Souza da Paz, não resistiu após a penteadeira da brinquedoteca de sua escola ter caído sobre ela. O caso aconteceu na escola particular CEV Colégio em Teresina no Piauí.
