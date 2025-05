Gêmeas de Joaquim Lopes fazem bolo simples no aniversário da avó Esposa de Joaquim Lopes surge com as filhas gêmeas celebrando o aniversário da avó com bolo simples. Bebê Mamãe|Do R7 26/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 23h36 ) twitter

Filhas gêmeas de Joaquim Lopes comemoram o aniversário da sua avó com bolo simples e surpreendem Bebê Mamãe

As filhas do Joaquim Lopes e da cantora Marcella Fogaça, encantaram ao celebrar o aniversário da avó, mãe da cantora com um bolo simples. Os artistas são pais de duas meninas. As pequenas de Pietra e Sophia. As meninas são gêmeas idênticas e estão com quatro anos de idade. Elas moram a maior parte do tempo com a mãe. Isto porque o artista passou a se dedicar a um novo projeto profissional, por isso tem passado bastante tempo longe de casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

