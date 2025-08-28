Gêmeas siamesas posam com o seu bebê e o marido As gêmeas siamesas fizeram rara aparição com seu bebê e o marido. Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h59 ) twitter

Gêmeas siamesas apareceram com seu bebê Bebê Mamãe

As gêmeas siamesas Abby Hensel e Brittany Hensel já são mamães! E elas fizeram uma raríssima aparição junto com o seu bebê. Elas também surgiram com o marido e os pets da família, mostrando a nova rotina após a chegada de seu neném.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

