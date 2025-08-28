Logo R7.com
Gêmeas siamesas posam com o seu bebê e o marido

As gêmeas siamesas fizeram rara aparição com seu bebê e o marido.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Gêmeas siamesas apareceram com seu bebê Bebê Mamãe

As gêmeas siamesas Abby Hensel e Brittany Hensel já são mamães! E elas fizeram uma raríssima aparição junto com o seu bebê. Elas também surgiram com o marido e os pets da família, mostrando a nova rotina após a chegada de seu neném.

