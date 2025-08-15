Logo R7.com
Gêmeas siamesas posam com sua recém-nascida e surpreendem

Gêmeas siamesas apresentaram recém-nascida, entenda.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Gêmeas siamesas posaram com recém-nascia Bebê Mamãe

As gêmeas siamesas Abby Hensel e Brittany Hensel surgiram com a sua recém-nascida e surpreenderam! Estas primeiras fotos delas junto com a bebê vieram à tona exatamente nove meses após as irmãs terem anunciado uma gestação.

Não perca a chance de saber mais sobre essa história emocionante

