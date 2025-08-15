Gêmeas siamesas posam com sua recém-nascida e surpreendem Gêmeas siamesas apresentaram recém-nascida, entenda. Bebê Mamãe|Do R7 15/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gêmeas siamesas posaram com recém-nascia Bebê Mamãe

As gêmeas siamesas Abby Hensel e Brittany Hensel surgiram com a sua recém-nascida e surpreenderam! Estas primeiras fotos delas junto com a bebê vieram à tona exatamente nove meses após as irmãs terem anunciado uma gestação.

Não perca a chance de saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Brunna Gonçalves festeja 3 meses da bebe e surpreende Lud

Mãe de Kamylinha fala e marido de Hytalo surpreende com revelação

Grávida, Carol Peixinho surge em festa e fala da sogra