Gêmeos de Luana Piovani festejam 10 anos com pai e madrasta Gêmeos de Luana Piovani completam 10 anos e ganham linda festa da madrasta! Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gêmeos de Luana Piovani completam 10 anos e ganham festa da madrasta Bebê Mamãe

Os filhos da atriz Luana Piovani ganharam uma linda festa de aniversário do pai e da madrasta. Os gêmeos Bem e Liz completam hoje, dia 31 de agosto, mais uma volta ao sol. Os irmãos são frutos do antigo casamento da famosa com o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby. Eles ficaram juntos por aproximadamente oito anos, mas se separaram em 2019.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bruna Biancardi revela a nova casa de boneca das filhas

Virgínia Fonseca mostra as filhas no trabalho e surpreende

Edson Celulari exibe filha e cozinha planejada de brinquedo