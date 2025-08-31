Gêmeos de Luana Piovani festejam 10 anos com pai e madrasta
Gêmeos de Luana Piovani completam 10 anos e ganham linda festa da madrasta!
Os filhos da atriz Luana Piovani ganharam uma linda festa de aniversário do pai e da madrasta. Os gêmeos Bem e Liz completam hoje, dia 31 de agosto, mais uma volta ao sol. Os irmãos são frutos do antigo casamento da famosa com o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby. Eles ficaram juntos por aproximadamente oito anos, mas se separaram em 2019.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!
