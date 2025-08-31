Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Gêmeos de Luana Piovani festejam 10 anos com pai e madrasta

Gêmeos de Luana Piovani completam 10 anos e ganham linda festa da madrasta!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Gêmeos de Luana Piovani completam 10 anos e ganham festa da madrasta Bebê Mamãe

Os filhos da atriz Luana Piovani ganharam uma linda festa de aniversário do pai e da madrasta. Os gêmeos Bem e Liz completam hoje, dia 31 de agosto, mais uma volta ao sol. Os irmãos são frutos do antigo casamento da famosa com o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby. Eles ficaram juntos por aproximadamente oito anos, mas se separaram em 2019.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.